Национални протести в Тел Авив срещу войната в Газа (Снимки)

Хиляди протестиращи израелци излязоха по улиците на Тел Авив вчера, за да настояват за прекратяване на войната в Газа и за споразумение за освобождаване на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", предаде ДПА и БТА.

Няколко хиляди души откликнаха на призива на Форума на роднините на заложниците, констатира репортер на ДПА. Демонстрации имаше и в Хайфа, Йерусалим и Беер Шева.

"Утре ще блокираме страната", заяви пред множеството Ейнав Зангаукер, майка на Матан - един от 20-те живи заложници в ивицата Газа. Тя имаше предвид планираната за днес национална стачка. "И няма да спрем с това, няма да чакаме (премиерът Бенямин) Нетаняху да сложи край на войната, ще вземем това, което ни се полага по право", каза тя.

Според еврейския календар неделя е първият работен ден от седмицата в Израел, припомня ДПА.

Семействата обявиха стачка като протест срещу решението на правителството да разшири войната в Газа с нова офанзива, вместо да подпише споразумение за връщане на отвлечените, съобщи в. "Таймс ъф Израел".

Според Израел освен живите заложници "Хамас" държи телата на още 30 души, отвлечени в ивицата Газа.

Месеците на непреки преговори за освобождаването на заложниците и слагане край на войната не дадоха резултат. Нетаняху настоя кабинетът по сигурността да вземе решение за превземане на град Газа и бежанските квартали в централната част на ивицата Газа с военна сила.

Въпреки първоначалните опасения от рисковете за заложниците, за които се смята, че са там, армията започна да разработва планове в тази посока.

Възможността за постигане на решение чрез преговори все още не е напълно изключена. В момента не се говори за възобновяване на непреките преговори, в които посредничат Египет, Катар и САЩ, но в медиите нееднократно се появяват съобщения за контакти и проучвателни разговори, целящи подновяване на преговорния процес.