Един ранен при украинска атака с дронове на гара в руската Воронежка област

Военен дрон СНИМКА: X/@IranObserver0

При украинско нападение с дрон срещу железопътна гара във Воронежка област беше повреден електропровод и ранен служител на железниците, съобщи днес областният управител, предаде  Ройтерс, цитиран от БТА.

"По предварителна информация е бил ранен техник на жп гара в една от общините. Той е в болница", уточни губернаторът Александър Гусев в приложението "Телеграм". Заради атаката има закъснения на влаковете, допълни Гусев.

Силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната засякоха и отразиха атака на пет дрона над три района във Воронежка област. По предварителни данни в резултат на нападението е ранен монтьор на железопътна гара, каза Гусев, цитиран от ТАСС.

"В същия район се запалиха магазин и базар за дрехи. Пожарните екипи вече работят на място", добави губернаторът. В три района на Воронежка област непосредствената заплаха от атака с дронове се запазва, каза той.

