ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ангел Кунчев: За вредата от съставката ТПО в гел л...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21120855 www.24chasa.bg

Наводнение в Северен Китай отне живота на 8 души, а 4 са в неизвестност

1228
Наводнение. СНИМКА: Пиксабей

Най-малко 8 души загинаха, а спасителите продължават да издирват още 4 души, които са в неизвестност, след като внезапно наводнение заля снощи свободно къмпингуващи в автономния район Вътрешна Монголия в северната част на Китай, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от агенция Синхуа.

Бедствието е настъпило около 22:00 ч. местно време снощи при горното течение на река в района на китайския град Баянур. Внезапното наводнение е отнесло общо 13 души, които са били на къмпинг в условията на така нареченото диво къмпингуване, пише БТА.

В 10 ч. тази сутрин местните китайски власти съобщиха, че засега само един човек е спасен. Властите потвърдиха смъртта на 8 души, а четирима все още са в неизвестност.

Наводнение. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)