Над 30 души загинаха при нападение над лагер за бежанци в Судан

Най-малко 31 души загинаха и още 13 са ранени в Судан, след като паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) нападнаха бежански лагер в суданския регион Северен Дарфур, предаде ДПА, като се позова на изявление на неправителствената организация "Мрежа на суданските лекари".

Нападението е било насочено срещу лагера "Абу Шук" в околностите на град Ел Фашер, съобщи неправителствената организация, според която "ранените са били лекувани при тежки хуманитарни и здравни условия". Градът е изправен пред сериозен недостиг на лекарства, медицински персонал и храна поради обсадата на СБП, предаде БТА.

ООН съобщи, че бежанският лагер "Абу Шук" е бил атакуван от суданските Сили за бърза подкрепа най-малко 16 пъти между януари и юни тази година, в резултат на което са загинали повече от 200 души, а над 100 души са били ранени.

През април 2023 г. в Судан избухна война между паравоенните Сили за бърза подкрепа и суданската армия, която доведе до разселване на милиони хора и създаде това, което ООН описва като най-тежката криза с глад в света. Около 25 милиона души - половината от населението на страната, са в състояние на остра продоволствена несигурност, като 3,5 милиона жени и деца страдат от недохранване.

Ел Фашер е последният град в Северен Дарфур, който все още е под контрола на суданското правителство. Той е обсаден от СБП от май миналата година.