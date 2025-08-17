Забравени документи в хотел разкриват подробности от срещата Тръмп-Путин (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Документи с обозначения на Държавния департамент на САЩ, намерени в петък сутринта в бизнес центъра на хотел в Аляска, разкриват досега необявени и потенциално чувствителни подробности около срещите на 15 август между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж, съобщава изданието NPR.

Осем страници, които изглежда са били подготвени от американски служители и случайно оставени след срещата, съдържат точни места и часове на провеждане, както и телефонни номера на служители на американското правителство.

Изданието NPR прегледало снимки на материалите, направени от един от гостите, който помолил да остане анонимен поради страх от репресии.

Първата страница в комплекта документи описва последователността на срещите за 15 август, включително конкретните помещения във военната база. В нея е посочено също, че Тръмп възнамерява да подари на Путин церемониален подарък:

"POTUS to President Putin: American Bald Eagle Desk Statue."

В събота заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели омаловажи намерените документи, наричайки ги "многостранично обедно меню", и заяви, че оставянето им в общ принтер не представлява пробив в сигурността. Държавният департамент не е дал коментар.

Страници от втора до пета съдържат имената и телефоните на трима американски служители, както и списък с 13 държавни лидери от САЩ и Русия. Добавени са и фонетични указания за произношението на руските имена – включително "Mr. President POO-tihn".

На страници шеста и седма са описани детайлите около официалния обяд. Според документите, събитието е трябвало да се проведе "в чест на негово превъзходителство Владимир Путин". Схема на подреждането показва, че Путин и Тръмп е трябвало да седят един срещу друг. Тръмп щял да бъде заобиколен от шестима висши американски представители – включително държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет и началника на кабинета Сюзи Уайлс отдясно, както и министъра на финансите Скот Бесент, министъра на търговията Хауърд Лътник и специалния пратеник за мирни мисии Стив Уиткоф отляво. До Путин щели да седнат външният министър Сергей Лавров и помощникът му по външна политика Юрий Ушаков.

В крайна сметка обядът не се състоял, но по план е трябвало да бъде семпло тристепенно меню – зелена салата, филе миньон и halibut olympia, а за десерт крем брюле.

Не оставяш подобни неща в принтера. Толкова е просто

Джон Майкълс, професор по право в UCLA и специалист по национална сигурност, коментира, че случката е ясен знак за липса на професионализъм при подготовката на толкова важна среща.

"Това е още едно доказателство за небрежността и некомпетентността на администрацията", заяви Майкълс. "Просто не оставяш подобни неща в принтери. Толкова е просто".