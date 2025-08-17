Забравени документи в хотел разкриват подробности от срещата Тръмп-Путин (Снимки)

Документи с обозначения на Държавния департамент на САЩ, намерени в петък сутринта в бизнес центъра на хотел в Аляска, разкриват досега необявени и потенциално чувствителни подробности около срещите на 15 август между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж, съобщава изданието NPR.
Осем страници, които изглежда са били подготвени от американски служители и случайно оставени след срещата, съдържат точни места и часове на провеждане, както и телефонни номера на служители на американското правителство.
Изданието NPR прегледало снимки на материалите, направени от един от гостите, който помолил да остане анонимен поради страх от репресии.
Първата страница в комплекта документи описва последователността на срещите за 15 август, включително конкретните помещения във военната база. В нея е посочено също, че Тръмп възнамерява да подари на Путин церемониален подарък:
"POTUS to President Putin: American Bald Eagle Desk Statue."
В събота заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели омаловажи намерените документи, наричайки ги "многостранично обедно меню", и заяви, че оставянето им в общ принтер не представлява пробив в сигурността. Държавният департамент не е дал коментар.
Страници от втора до пета съдържат имената и телефоните на трима американски служители, както и списък с 13 държавни лидери от САЩ и Русия. Добавени са и фонетични указания за произношението на руските имена – включително "Mr. President POO-tihn".
На страници шеста и седма са описани детайлите около официалния обяд. Според документите, събитието е трябвало да се проведе "в чест на негово превъзходителство Владимир Путин". Схема на подреждането показва, че Путин и Тръмп е трябвало да седят един срещу друг. Тръмп щял да бъде заобиколен от шестима висши американски представители – включително държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет и началника на кабинета Сюзи Уайлс отдясно, както и министъра на финансите Скот Бесент, министъра на търговията Хауърд Лътник и специалния пратеник за мирни мисии Стив Уиткоф отляво. До Путин щели да седнат външният министър Сергей Лавров и помощникът му по външна политика Юрий Ушаков.
В крайна сметка обядът не се състоял, но по план е трябвало да бъде семпло тристепенно меню – зелена салата, филе миньон и halibut olympia, а за десерт крем брюле.
Не оставяш подобни неща в принтера. Толкова е просто
Джон Майкълс, професор по право в UCLA и специалист по национална сигурност, коментира, че случката е ясен знак за липса на професионализъм при подготовката на толкова важна среща.
"Това е още едно доказателство за небрежността и некомпетентността на администрацията", заяви Майкълс. "Просто не оставяш подобни неща в принтери. Толкова е просто".
Pages of notes, phone numbers, schedules+protocols for #AlaskaSummit were found today in a printer at Hotel Captain Cook in Anchorage. Yes Captain Cook. Some US staffers stayed there. More Incredible incompetence. I love that it was NPR who broke the storyhttps://t.co/EtHMIGN8mm pic.twitter.com/LkM3hnV4Y2— Rod Francis (@InRodWeTrustMTL) August 16, 2025
🇺🇸🇷🇺 Government Papers Left in Hotel Reveal Trump-Putin Summit Details— Conflict Dispatch (@ConflictDISP) August 16, 2025
Sensitive State Department documents left in an Anchorage hotel printer exposed meeting rooms, staff contacts, a planned gift for Putin, and seating for a canceled luncheon, per NPR. pic.twitter.com/RL9IVJXGPT