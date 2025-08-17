Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Офисите на управляващата партия в Сърбия са подпалени

Вълна от протести заля редица сръбски градове – от Вальево и Лесковац до Нови Белград и Горни Милановац. Хиляди граждани излязоха на улиците срещу режима на Александър Вучич и управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), а на места напрежението ескалира – с подпалени партийни офиси, сблъсъци и полицейски кордони, съобщава "Би Би Си".

Според свидетели полицията използвала във Валево светлинно-звукови гранати и сълзотворен газ срещу демонстранти, след като малка група маскирани лица подпали празните помещения на СПП.

Това се случва на фона на изявление от Русия, че ще подкрепи про-кремълски настроения президент Александър Вучич, лидер на СПП, заявявайки, че "няма да остане безучастна".

В столичния район Нови Белград демонстрантите от Земун се присъединиха към протестиращите и заедно стигнаха до централата на Сръбската прогресивна партия (СПП), където ги посрещна полицейски кордон. Очевидци съобщават за експлозии, вероятно от фойерверки, изстреляни срещу полицията. Полицията използва сълзотворен газ и шокови гранати, след което с щурм прогони гражданите.

Демонстранти в Нови Сад хвърляха боя и камъни по сградата на Социалистическото движение, докато в сградата на Сръбската радикална партия свалиха партийното знаме и го подпалиха.

В Лесковац протестиращи достигнаха до сградата на СПП, но пътят им бе блокиран от полицейски кордон. Събралите се заявиха, че ще чакат появата на местни партийни лидери.

В Горни Милановац няколкостотин души замеряха с тоалетна хартия офисите на СПП. И е налице полицейски кордон.