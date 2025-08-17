Израел нанесъл удари по енергийна инфраструктура, използвана от хусите близо до столицата на Йемен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия съобщи, че рано тази сутрин е нанесла удари по енергийна инфраструктура, използвана от йеменски бунтовници хуси, подкрепяни от Иран, в район южно от столицата на Йемен Сана, предаде Ройтерс.

Според съобщения в израелските медии ударена е била електроцентралата в Хазиз, причинявайки временни прекъсвания на електрозахранването.

Военните казаха в изявление, че ударите са били нанесени в отговор на продължаващите атаки на хусите срещу Израел, включително изстрелване на ракети и дронове към израелска територия, пише БТА.

По-рано медиите в Израел съобщиха, че атаката срещу електроцентралата в Хазиз край йеменската столица е била извършена от израелския военноморски флот.

Телевизията на бунтовниците хуси "Ал Масира" съобщи, че електроцентралата е била ударена вследствие на "агресия", която е извадила от строя някои от нейните генератори, но без да посочи кой е извършил атаката.

Противопожарните и спасителни екипи са успели да овладеят пожара, възникнал в резултат на атаката, предаде още "Ал Масира", позовавайки се на вицепремиера.

Най-малко две експлозии бяха чути рано тази сутрин близо до електроцентрала в йеменската столица Сана, съобщиха по-рано местни жители пред Ройтерс.