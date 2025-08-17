Италия скърби за Пипо Баудо, кралят на малкия екран

На 89 г. си отиде човекът, който изобрети професията на телевизионния водещ на Апенините

На 16 август в Рим, на 89-годишна възраст, си отиде човекът, който не просто водеше телевизионни програми — той ги измисляше. Джузепе Баудо, по-известен като Пипо, бе сърцето на италианската телевизия в продължение на над 60 години. За едни той беше просто водещ, за други — институция, а за всички — символ на една ера, когато телевизията не просто се гледаше, а се преживяваше.

Роден на 7 юни 1936 г. в Милитело, Сицилия, Пипо никога не мечтаел да стане адвокат, въпреки че завършил право — това било желанието на баща му. Истинската му страст била сцената. Дебютът му е през 1959 г., но не като водещ, а като пианист. Именно музиката ще остане негова вярна спътница до края. Телевизията обаче го чака. Когато се явява на кастинг в РАИ, го пробват като пианист, певец, имитатор и водещ. Само в последната роля той минава успешно. И сякаш съдбата му прошепва: „Твоето място е пред камерата".

Истинският пробив идва съвсем случайно. През 1966 г., след като телевизионен сериал не пристига навреме за излъчване, РАИ решава да пусне пилотния епизод на новия му проект "Сеттевочи" (в превод -седем гласа). Става въпрос за музикално шоу с оригинален „аплодисометър". Оказва се, че Пипо е роден за това. Успехът е светкавичен.

Това е началото на един златен път. Следват „Канцонисима". „Фантастико", „Серата д'оноре", „Доменика ин", и разбира се, фестивалът в Санремо.

С цели 13 издания на Санремо зад гърба си Баудо не само го водеше, той го оформяше по свой начин. Знаеше кога да бъде сериозен, кога да импровизира, кога да спаси положението - дори когато непознат мъж искаше да скочи от балкона в знак на протест срещу предполагаемо манипулиране на резултатите. Пипо беше импровизатор, лидер, артист, без страх от сцената.

Списъкът с хората, които дължат кариерата си на Баудо, прилича на звезден справочник: Бепе Грило, Тулио Соленги, Лорела Кукарини, Барбара Д'Урсо, Хедър Паризи. Пипо имаше „нос" за звезди, но също и смелостта да им даде шанс - без кастинги и формати, а само заради интуицията си.

През 80-те години на миналия век влиза в конфликт с РАИ. Наричат го "национално-популярен", а той отговаря саркастично, че ще прави „регионални и непопулярни" програми. Отива в конкурентната „Медиасет" на Берлускони, но не открива „въздуха" на РАИ, който му е нужен, за да блести. Връща се, сякаш никога не е напускал.

Следват върхове и спадове — от нови успехи като „Новеченто" и още издания на „Доменика ин", до провали като „Тирамису". Пипо обаче никога не се предава.

Извън камерата, животът му беше не по-малко колоритен. Има две деца деца: Алесандро, признат късно, след дълга връзка с Мирела Адинолфи, и Тициана — дъщеря му от първия му брак с Анджела Липи, която години по-късно ще стане негова асистентка.

Голямата му любов обаче беше Катя Ричарели — оперна прима, с която споделиха 18 години брак. Женят се през 1986 г. в родния му Милитело. Денят се превръща в италианска версия на "кралска сватба". Разделят се през 2007 г., но взаимното уважение остава. „Надявам се да се срещнем отново и да се посмеем", каза Катя Ричарели след смъртта му.

Пипо Баудо не беше просто водещ. Той изобрети професията телевизионен водещ. Не обичаше формати, а предпочиташе живия контакт, директния поглед към камерата, умението да ръководи предаването „в движение". Не беше просто лице на екрана, а режисьор в реално време. Мнозина сравняват неговата роля в телевизията с тази на Християндемократическата партия в политиката: устойчив, присъстващ навсякъде, трудно заменим. Неговото „Синьоре е синьори, буонасера!" ще остане завинаги в историята.

Пипо беше последният голям шоумен и маестро на вариетето. Гласът му, позата му, усмивката му — всичко в него казваше „италианска телевизия". Той беше мост между традицията и новото, между високото и популярното, между неделния следобед и съботната вечер.

Със смъртта му Италия губи един глас, една епоха, една телевизия, каквато повече няма да има.. До последно Пипо Баудо вярваше, че има още какво да каже.