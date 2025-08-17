КМГ: МВнР коментира посещението на японски политици в храма Ясукуни

На 16 август журналист зададе въпрос към китайското Министерство на външните работи, че на 15 август – деня на капитулацията на Япония, японският премиер Шигеру Ишиба е направил парично дарение на храма Ясукуни, а министърът на земеделието, горите и рибарството Шинджиро Коидзуми, министърът на финансите Кацунобу Като, както и десни политици като Такаюки Кобаяши и Коичи Хагиуда са посетили храма.

Говорителят на китайското Министерство на външните работи коментира, че храмът Ясукуни е духовен инструмент и символ на японския милитаризъм, който е започнал агресивни войни срещу други страни и в него се почитат 14 военни престъпници, носещи сериозна отговорност за агресивната война. Китайската страна изразява силно недоволство от действията на японската страна, които открито предизвикват историческата справедливост и човешката съвест, съобщава КМГ.

Тази година се навършват 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Правилното разбиране и отношение към историята е важна предпоставка за следвоенното завръщане на Япония в международната общност, политическа основа за развитието на отношенията на Япония със съседните страни и още повече критерий дали Япония може да спазва ангажимента си към мирно развитие. Настояваме японската страна да се изправи лице в лице с историята на агресията и да я преосмисли, да бъде внимателна и сдържана по въпроси като храма Ясукуни, да скъса изцяло с милитаризма, да се придържа към пътя на мирното развитие и с конкретни действия да спечели доверието на азиатските си съседи и на международната общност.