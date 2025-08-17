ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 69 000 българи са употребявали хероин през 20...

Времето София 31° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21121749 www.24chasa.bg

Лекарите спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Крит

1140
Лекар. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Лекарите в Крит спасиха българка, намушкана с нож от друг българин, с когото живее. Той е арестуван.

"Пациентката е без опасност за живота. В интензивното отделение е, където се възстановява след операция". Това съобщиха лекуващите лекари от Крит за българката, приета след 10 намушквания с нож.

Според разследването на полицията досега пострадалата е била удряна със стол от мъжа, с когото живее, който също е българин. Това се е случило след скандал между двамата. В опит да се спаси от ударите и да потърси помощ жертвата влиза в лек автомобил. Там извършителят я достига и я пробожда десет пъти с нож, съобщава БНР.

Извършителят е задържан и ще бъде обвинен в нанасяне на тежка телесна повреда и опит за убийство.

Срещу него и преди е подавана жалба за домашно насилие. Дори при предишния случай властите на Крит са предложили на българката да бъде настанена на безопасно място, но тя отказала.

По повод на инцидента с българката психолози и полицаи коментират в медиите, че при риск от домашно насилие хората да се обръщат за помощ към специалисти, за да не се достига до фатални случаи.

Лекар. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)