Лекарите спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Крит

Лекарите в Крит спасиха българка, намушкана с нож от друг българин, с когото живее. Той е арестуван.

"Пациентката е без опасност за живота. В интензивното отделение е, където се възстановява след операция". Това съобщиха лекуващите лекари от Крит за българката, приета след 10 намушквания с нож.

Според разследването на полицията досега пострадалата е била удряна със стол от мъжа, с когото живее, който също е българин. Това се е случило след скандал между двамата. В опит да се спаси от ударите и да потърси помощ жертвата влиза в лек автомобил. Там извършителят я достига и я пробожда десет пъти с нож, съобщава БНР.

Извършителят е задържан и ще бъде обвинен в нанасяне на тежка телесна повреда и опит за убийство.

Срещу него и преди е подавана жалба за домашно насилие. Дори при предишния случай властите на Крит са предложили на българката да бъде настанена на безопасно място, но тя отказала.

По повод на инцидента с българката психолози и полицаи коментират в медиите, че при риск от домашно насилие хората да се обръщат за помощ към специалисти, за да не се достига до фатални случаи.