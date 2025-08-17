ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски изследователи увеличават енергията и издр...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21121781 www.24chasa.bg

КМГ: Втората цялостна репетиция за тържествата по случай 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия приключи успешно

1260
Снимка: Китайска медийна група

Втората цялостна репетиция за тържествата по случай 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия приключи рано в неделя в Пекин.

Репетицията се проведе от 17:30 в събота до 3:30 в неделя на площад „Тиенанмън". В нея участваха около 40 000 души, включително участници в репетицията и персонал за осигуряване на събитието на място, съобщава КМГ.

Организаторите посочиха, че втората репетиция, базирана на първата, е включвала повече елементи и сегменти, като всички процеси са били организирани по подреден начин и тясно свързани, постигайки поставените цели и допълнително изпитвайки организационните, логистичните и командните операции.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)