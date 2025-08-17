ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд шофьорка с 3,31 промила алкохол в ...

Китайски изследователи увеличават енергията и издръжливостта на литиевите батерии с до 300%

Снимка: Китайска медийна група

Китайски изследователи представиха нова конструкция на литиево-метални батерии, която доведе до разработването на литиево-метална акумулаторна клетка с енергийна плътност над 600 Wh/kg и акумулаторна батерия с 480 Wh/kg, съобщава КМГ.

Тази иновация, реализирана от изследователи от китайския университет в Тиендзин, представлява подобрение от 200% до 300% както в енергийната плътност, така и в издръжливостта в сравнение с настоящите литиево-йонни батерии.

Литиевите метални батерии са с много по-висока теоретична енергийна плътност от традиционните литиево-йонни батерии. Те се считат за обещаващо решение от ново поколение за преодоляване на настоящите ограничения в производителността и обхвата на батериите.

Това нововъведение доведе до разработването на високоенергийната батерия „Battery600" и акумулаторната батерия „Pack480", като постави солидна основа за бъдещото използване на литиево-метални батерии. То също така осигурява отлична стабилност и безопасност при цикличното зареждане, което подчертава потенциала му да стимулира напредъка в технологиите за високоенергийни батерии.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

