КМГ: Синдзян организира изложба за нематериално културно наследство

Снимка: Китайска медийна група

Изложба за нематериалното културно наследство бе открита в северозападния китайски автономен район Синдзян, подчертавайки постиженията в опазването, наследството и сътрудничеството в тази област.

Изложбата е организирана съвместно от Министерството на културата и туризма и регионалното правителство на Синдзян и ще продължи до 19 август, съобщава КМГ.

В нея са включени 435 предмета на нематериалното културно наследство, 383 наследници от Синдзян, 25 от други провинциални региона, включително 19, които предлагат „помощ по двойки" на Синдзян.

Китай прилага програмите за „помощ по двойки" в Синдзян от 1997 г., канализирайки финансова, техническа и човешка подкрепа в различни области от други региони на Китай.

Основното място на изложбата е Йоткан в префектура Хотан.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

