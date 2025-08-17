ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терористи в кухнята: В Газа влиза достатъчно храна...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21121848 www.24chasa.bg

КМГ: Централната банка на Китай отчита увеличена подкрепа за 5 ключови сектора

1740
Снимка: Китайска медийна група

Китай увеличи кредитната подкрепа за пет ключови сектора през тази година, става ясно от доклад, публикуван от Народната банка на Китай.

Към края на юни кредитите за секторите наука и технологии, зелено развитие, приобщаващо финансиране, грижи за възрастни хора и цифрова икономика са се увеличили съответно с 12,5%, 25,5%, 11,5%, 43% и 11,5%, според доклада за паричната политика на банката за второто тримесечие на 2025 г., съобщава КМГ.

Към края на юни неизплатените кредити за наука и технологии възлизат на 44,1 трилиона юана (около 6,18 трилиона щатски долара) – с 12,5% повече в сравнение със същия период на миналата година и с 5,8 процентни пункта повече от общия ръст на кредитите.

Според доклада, отпуснатите кредити в секторите грижи за възрастни хора и цифрова икономика продължават да изпреварват общото кредитно разширяване.

В началото на този месец Централната банка на Китай заяви, че финансовата подкрепа за икономическия растеж, структурната трансформация и висококачественото развитие бележат увеличение от началото на 2025 г.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)