КМГ: Централната банка на Китай отчита увеличена подкрепа за 5 ключови сектора

Китай увеличи кредитната подкрепа за пет ключови сектора през тази година, става ясно от доклад, публикуван от Народната банка на Китай.

Към края на юни кредитите за секторите наука и технологии, зелено развитие, приобщаващо финансиране, грижи за възрастни хора и цифрова икономика са се увеличили съответно с 12,5%, 25,5%, 11,5%, 43% и 11,5%, според доклада за паричната политика на банката за второто тримесечие на 2025 г., съобщава КМГ.

Към края на юни неизплатените кредити за наука и технологии възлизат на 44,1 трилиона юана (около 6,18 трилиона щатски долара) – с 12,5% повече в сравнение със същия период на миналата година и с 5,8 процентни пункта повече от общия ръст на кредитите.

Според доклада, отпуснатите кредити в секторите грижи за възрастни хора и цифрова икономика продължават да изпреварват общото кредитно разширяване.

В началото на този месец Централната банка на Китай заяви, че финансовата подкрепа за икономическия растеж, структурната трансформация и висококачественото развитие бележат увеличение от началото на 2025 г.