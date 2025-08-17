От Украйна и Газа до кей поп - Джорджа Мелони в сложна двойна роля на премиер и майка

Да си майка, която отглежда сама малкото си дете и съчетава това с работата на премиер на голяма европейска страна, която е част от ЕС, НАТО, Г-7 и Г-20, е сложно упражнение, на което от три години се подлага италианският крайнодесен лидер Джорджа Мелони. От връзката си с журналиста Андреа Джамбруно тя има 8-годишна дъщеря Джиневра. Двамата се разделиха през есента на 2023 г. След раздялата с журналиста той продължава да помага на Мелони в грижите за детето, когато това се налага, но това не й спестява усилията да съчетава работата на премиер с ролята на майка, коментират италиански издания, цитирани от БТА.

Мелони рядко говори за тези усилия. В интервю миналата година обаче тя разказа, че заради срещата на върха на Г-7 в Пулия по време на италианското ротационно председателство на Голямата седморка, тя е трябвало да пропусне балетен рецитал на дъщеря си, която го е приела доста тежко. Това беше илюстрация, че понякога за майките, които са държавни и правителствени ръководители, е много трудно да постигнат баланс между работата и личния живот.

Когато Мелони пътува за по-дълго и по-далеч зад граница, тя взима и дъщеря си със себе си. Тя процедира така по време на първото си пътуване до САЩ през 2023 г., по време на визитата си на остров Бали за срещата на върха на Г-20 през 2022 г., по време на официалното си посещение в Китай през лятото на 2024 г. или по време на участието си в срещата на върха на Г-7 в Канада този юни. Намират се и критици, които да упрекнат италианския премиер, че пътува с Джиневра по време на официални визити, на които Мелони още съвсем в началото на мандата си отвърна, че всяка майка сама преценява как да се грижи за детето си, колко време да присъства в ежедневието му и как да съчетае пълноценно работата си с майчинството.

Месец август е по традиция период на ваканция за политиците в много страни. Тази година обаче месецът се оказа доста натоварен откъм международни политически събития, които нарушиха ваканционната програма на водещи лидери от цял свят, като например президента на Франция Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър или германския канцлер Фридрих Мерц. Програмата на италианския премиер Джорджа Мелони също беше силно нарушена от неочакваните обрати в международната политика, основно тези свързани с войната в Украйна.

В началото на месеца президентът на САЩ Доналд Тръмп заговори за среща на върха с президента на Русия Владимир Путин, нещо което през юли изглеждаше немислимо, предвид все по-гневната риторика на Тръмп спрямо Путин. Приказките за среща на върха Тръмп-Путин се материализираха на на 15 август, когато се пада Успение Богородично, в Аляска. От срещата не произлезе споразумение за прекратяване на огъня, въпреки че двамата лидери говориха за прогрес, за конструктивни разговори и за постигнато разбирателство между тях по някои важни въпроси. Детайли относно това разбирателство, както и относно това по кои въпроси все още има неразбирателство между тях, Путин и Тръмп не предоставиха на медиите и ги оставиха да гадаят. Редица медии, сред които „Файненшъл таймс“, „Ню Йорк таймс“, „Индипендънт“, „Гардиън“ или „Дейли телеграф“, написаха вчера, че Путин е поискал пълен контрол върху Донбас и че не искал прекратяване на огъня, а всеобхватно споразумение за мир. Путин е казал на Тръмп, че Украйна трябва да се изтегли от Донбас, като това ще даде на Русия контрол върху територия, която нейните сили окупират частично от повече от 10 години, отбелязва „Файненшъл таймс“, като се позова на четирима източници. Путин е казал на Тръмп, че в замяна ще замрази фронтовите линии в Херсонска и Запорожка област на Украйна, допълва изданието. Според двама европейски високопоставени представители Путин е предложил в замяна на поисканите от него украински територии, прекратяване на огъня в останалата част на Украйна по настоящите фронтови линии и е дал писмено обещание, че няма да атакува отново Украйна или която и да е европейска страна, пише „Ню Йорк таймс“. Европейските представители припомнят, че Путин в миналото често е нарушавал писмените си ангажименти. Тръмп е информирал за всичко това президента на Украйна и европейските лидери в телефонния си разговор, проведен вчера сутринта с тях след срещата в Аляска, допълват „Ню Йорк таймс“ и „Файненшъл таймс“. Според „Ню Йорк таймс“ по време на този разговор, Тръмп е казал на събеседниците си, че подкрепя план за край на войната чрез отстъпване от Украйна на Русия на територии, които са под украински контрол, вместо да се правят опити за постигане на прекратяване на огъня. На това категорично се противопоставя Зеленски. Разговорът на Тръмп със Зеленски по телефона вчера не е протекъл гладко, съобщи пък „Аксиос“. След това европейските лидери говориха по телефона помежду си и със Зеленски, а Тръмп обяви, че ще приеме украинския лидер на 18 август в Овалния кабинет на Белия дом, предадоха световните агенции. „Ню Йорк таймс“ съобщи, че европейски лидери са поканени на тази среща на фона на опасенията, че тя може да се превърне в нова разправия между Тръмп и Зеленски след разправията между двамата именно в Овалния кабинет на Белия дом в края на февруари. Тогава спорът се разрази, когато Зеленски призова Тръмп да не се оставя да бъде подведен от Путин, както се е случило по време на минали преговори на западните лидери с руския президент относно Украйна.

Това динамично развитие на нещата доведе до приемане вчера на обща декларация от страна на няколко европейски лидери, които Тръмп информира по телефона за изхода от срещата в Аляска и които после проведоха разговор и със Зеленски. Сред тези лидери беше и Мелони. Документът беше парафиран и от президентите на Франция и Финландия, от премиера на Великобритания, от германския канцлер, от ръководителите на Европейската комисия и на Европейския съвет. Декларацията гласеше: „Лидерите приветстват усилията на президента Тръмп да спре убийствата в Украйна, да сложи край на агресивната война на Русия и да постигне справедлив и траен мир. Както каза президентът Тръмп „няма сделка, докато няма сделка“. Както предвиждаше президентът Тръмп, следващата стъпка сега трябва да бъдат по-нататъшни разговори, включително с президента Зеленски, с когото той ще се срещне скоро. Готови сме също така да работим с президента Тръмп и президента Зеленски за провеждането на тристранна среща на върха с европейска подкрепа. Наясно сме, че Украйна трябва да разполага с железни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост. Приветстваме изявлението на президента Тръмп, че САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурност. "Коалицията на желаещите" е готова да играе активна роля. Не трябва да се налагат никакви ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху сътрудничеството ѝ с трети държави. Русия не може да има право на вето срещу пътя на Украйна към ЕС и НАТО. Украйна е тази, която трябва да взима решения относно своята територия. Международните граници не трябва да се променят със сила. Нашата подкрепа за Украйна ще продължи. Решени сме да направим повече, за да запазим Украйна силна, за да постигнем край на сраженията и справедлив и траен мир. Докато убийствата в Украйна продължават, ние сме готови да поддържаме натиска върху Русия. Ще продължим да засилваме санкциите и по-широките икономически мерки, за да упражним натиск над руската военна икономика, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир. Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за постигане на мир, който защитава жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността“.

През вчерашния ден Мелони направи и две изявления относно развоя на ситуацията, свързана с Украйна. „Считам за положително факта, че в Украйна се появява лъч на надеждата за постигане на мир. Постигане на споразумение в тази насока все още е сложно, но най-накрая е възможно, особено след продължилата много месеци патова ситуация по фронтовата линия. Само Украйна може да преговаря за условията и за своите територии. Ключовият момент остава този за гаранциите за сигурност, за да се предотвратят нови руски инвазии, и именно по този въпрос в Анкоридж бяха отбелязани най-интересните новости. Само солидни и надеждни гаранции в това отношение могат да предотвратят нови войни и агресии. В тази връзка президентът Тръмп сега възприе италианската идея за гаранции за сигурност, вдъхновени от член 5 на НАТО. Отправната точка на предложението е определяне на клауза за колективна сигурност, която да позволи на Украйна да се възползва от подкрепата на всички свои партньори, включително САЩ, готови да се задействат в случай на ново нападение. Европейските държави остават единни в подкрепата си за Украйна в тази фаза на преговорите. Пътят към мира не е лесен, но е важно, че е поет“, се казваше във второто по-дълго изявление на Мелони, публикувано на сайта на италианския министерски съвет.

Днес Мелони ще участва в заседание на коалицията на държавите, които желаят да се включат в осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна след влизането в сила на мира там, предадоха АНСА и "Адженция Нова". Коалицията беше инициирана от лидерите на Франция и Великобритания, които подкрепят и идеята за изпращане на европейски военни на украинска територия, които да следят дали се спазва мирното споразумение там. Мелони вече заяви, че италиански военни няма да участват в подобна мисия, но тъй като тя има свои виждания как да се подсигурят гаранциите за сигурността на Украйна, тя участва често в заседанията на „Коалицията на желаещите“, припомнят италиански медии, сред които АНСА и „РАИ Нюз“.

Засега не става ясно дали утре Мелони ще е сред европейските лидери, поканени на срещата между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом. Това обаче е силно вероятно предвид факта, че Мелони участваше активно в лидерските дискусии преди срещата на върха в Аляска между Тръмп и Путин.

На 13 август Мелони участва заедно с лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Полша и Финландия, както и с ръководителите на ЕК и на НАТО във видеоконферентен разговор с президента Тръмп. Разговорът беше предшестван от координация на европейско равнище също на ниво лидери и последван от ново заседание на „Коалицията на желаещите“. По време на всички тези дискусии Мелони „изрази признателност за усилията на президента Тръмп, като повтори колко е важно да продължим да работим със САЩ, за да спрем конфликта и да постигнем мир, който да гарантира суверенитета и сигурността на Украйна, и благодари на президента Зеленски за сериозността, която той е проявил досега в търсенето на дипломатическо решение“, се казваше в съобщение, публикувано в сайта на италианското правителство. Мелони „приветства също така участието на САЩ, чрез вицепрезидента Ванс, в срещата на „Коалицията на желаещите“, в духа на това, което се случи за първи път в Рим в рамките на Конференцията за възстановяването на Украйна през юли“, се допълваше в текста. По този начин се припомняше, че за първи път САЩ участваха в заседание на „Коалицията на желаещите“ именно през юли по време на тяхното участие в четвъртата конференция за възстановяване на Украйна, проведена в Рим. Според привърженици на Мелони тя е изиграла роля в това първо американско участие в дискусия на „Коалицията на желаещите“ тогава.

В изявлението от канцеларията на Мелони, посветено на видеоконферентния евроамерикански разговор на 13 август в навечерието на срещата на върха Тръмп-Путин в Аляска, се казваше още: „Дискусията очерта силно единство в мненията, че справедлив и траен мир не може да бъде постигнат без прекратяване на огъня, продължителна подкрепа за Украйна, поддържане на колективния натиск върху Русия, включително чрез санкции, и солидни и надеждни гаранции за сигурност, свързани с евроатлантическия контекст“. Мелони също така изрази „голямо задоволство от единството на намеренията и способността за диалог, които Западът демонстрира пред лицето на фундаментално предизвикателство за сигурността и защитата на международното право. Сега е моментът да видим какво ще бъде в Аляска поведението на Русия, която досега не е показала намерение да направи значителни стъпки напред“, се казваше още в текста.

На 9 август редица европейски лидери, сред които и Мелони, публикуваха обща декларация относно планираната среща на Тръмп с Путин. Сред тях бяха ръководителите на Франция, Великобритания, Германия, Финландия, Полша и на ЕК. Документът гласеше: „Приветстваме усилията на президента Тръмп да спре убийствата в Украйна, да сложи край на агресивната война на Руската федерация и да постигне справедлив и траен мир и сигурност за Украйна. Убедени сме, че само подход, който съчетава активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация да прекрати незаконната си война, може да постигне успех. Готови сме да подкрепим тази работа по дипломатически път, както и чрез поддържане на съществената ни военна и финансова подкрепа за Украйна, включително чрез работата на Коалицията на желаещите, и чрез поддържане и налагане на ограничителни мерки срещу Руската федерация. Споделяме убеждението, че дипломатическото решение трябва да защитава жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността. Съгласни сме, че тези жизненоважни интереси включват необходимостта от стабилни и надеждни гаранции за сигурност, които да позволят на Украйна да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост. Украйна има свободата да избира собствената си съдба. Смислени преговори могат да се проведат само в контекста на прекратяване на огъня или намаляване на военните действия. Пътят към мира в Украйна не може да бъде определен без Украйна. Оставаме привърженици на принципа, че международните граници не трябва да се променят със сила. Настоящата линия на съприкосновение следва да бъде отправна точка на преговорите. Отново заявяваме, че непровокираното и незаконно нахлуване на Русия в Украйна е грубо нарушение на Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки, Меморандума от Будапеща и последвалите руски ангажименти. Подчертаваме непоколебимия си ангажимент към суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна. Продължаваме да стоим твърдо на страната на Украйна. Ние сме единни като европейци и сме решени съвместно да защитаваме интересите си. И ще продължим да си партнираме в тясно сътрудничество с президента Тръмп и със САЩ, както и с президента Зеленски и народа на Украйна, за мир в Украйна, който защитава нашите жизненоважни интереси в областта на сигурността“.

Любопитното обаче беше, че Мелони, както и Макрон, не бяха сред европейските лидери, които на 6 август участваха в пореден телефонен разговор с президентите на САЩ и на Украйна, по време на който те бяха информирани за плановете на Тръмп да се види много скоро с Путин.

Последваха обаче на 7 август телефонни разговори на Мелони с Тръмп и със Зеленски, както и с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед ал Нахян, посветени на Украйна. А преди да бъде обявено, че срещата на върха между Путин и Тръмп ще бъде в Аляска, Рим беше споменат като възможна локация за нея припомня АНСА. Вчера италианският вицепремиер Антонио Таяни отново предложи Рим като възможна локация за евентуална тристранна среща на върха между лидерите на САЩ, Русия и Украйна, допълва агенцията.

От началото на август обаче не само Украйна заемаше вниманието на Мелони. Тя проведе и редица консултации относно войната в Газа. Темата беше засегната по време на разговора й с лидера на ОАЕ на 7 август, както и по време на неин телефонен разговор с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман на 12 август и по време на неин телефонен разговор с палестинския президент Махмуд Абас на 11 август. Това активно участие на Мелони в дипломацията по направление Газа дойде в момент, в който Израел обяви нови планове за поемане на контрол върху град Газа, породили критики сред международната общност. Израел също така направи стъпка напред към осъществяване на план за изграждане на нови израелски жилища на Западния бряг, което според представители на международната общност ще разцепи тази територия на две части.

През август Мелони проведе оживена дипломация и по балканското направление. Тя посети на 1 август Истанбул за среща с лидерите на Турция и на Либия, посветена на тристранно партньорство в борбата с незаконната миграция. Мелони беше на 5 август в Белград за среща с президента на Сърбия Александър Вучич.

В традиционно ваканционния месец август Мелони постоянно коментираше и актуални италиански теми. Тя например разкритикува като неверни твърденията на опозицията, че туризмът в Италия има проблеми и италиански плажове пустеели заради високите цени на шезлонгите и на чадърите. С постове в социалните мрежи Мелони си спомни и за три тъжни годишнини – 7 години от рухването на 14 август 2018 г. на участък от моста „Моранди“ в Генуа, при което загинаха 43 души, 45 години от терористичния акт на 2 август 1980 г. на гарата в Болоня, в който загинаха 85 души и 69 години от трагичния инцидент във въглищната мина в Марчинеле на 8 август 1956 г., в който загинаха 262 миньори.

Вчера Мелони коментира и кончината на прочутия италиански шоумен и телевизионен водещ Пипо Баудо, починал на 89-годишна възраст, а на 13 август тя коментира поредната трагедия с мигранти в Средиземно море.

В началото на август Мелони следеше в качеството си на премиер и как протича Юбилеят на младежите в Рим и Ватикана, за който се стекоха над 1 милион млади богомолци.

През този период Мелони трябваше да коментира за пореден път и комплексния казус с високопоставения либийски представител Алмасри, издирван от Международния наказателен съд и казуса с италианските миграционни центрове в Албания в светлината на решение във връзка с тях на висшия съд на ЕС.

А на 11 август Мелони отбеляза 1024 на власт на нейното правителство, което по този начин стана четвъртото най-дълго просъществувало в историята на Италианската република. На 8 август Мелони се похвали, че ЕК е одобрила седмия транш - тоест 18,3 милиарда евро - от средствата за Италия по националния план за постандемично развитие, възлизащи на общо близо 200 милиарда евро.

Как Мелони успява да съчетае всичко това с лятната ваканция на 8-годишната Джиневра. Според италиански медии тя все пак е успяла и за няколко дни преди 15 август да отскочи с Джиневра на почивка на Цикладите в Гърция. Кой цикладски остров е избрала за тази ваканция, остава мистерия. Предположенията бяха за сеизмологично активния и живописен Санторини или за парти дестинацията Миконос, срещу която е археологическият комплекс на остров Делос, посочват „РАИ Нюз“ и „Фато куотидиано“. В навечерието на срещата на върха Тръмп-Путин в Аляска Мелони обаче се е прибрала в Рим, за да я проследи от офиса си в „Палацо Киджи“, посочва „Република“. Пътуването на Мелони до Цикладите беше остро разкритикувано от представители италианската опозиция. Бившият премиер Матео Ренци например каза, че Мелони се хвали, че Италия е много добра в областта на туризма, но отива да почива в Гърция. Той иронично отбеляза, че може би Мелони е избрала да летува на цикладски остров, защото италианските плажове, както тя твърди, били претъпкани с летовници и нямало място за нея.

Според „Фато куотидиано“ летуването на Мелони в Гърция е било само част от планирана по-продължителна ваканция. Според различни източници тя ще отдъхва през този месец в Пулия, или в Сардиния. Според други медии Мелони вече била отскочила до Сардиния още в началото на август за кратка почивка, пише „АДН Кронос“. Според трети издания обаче Мелони нямало да помръдне от Рим и ще изкара „римска ваканция“ във вилата си римския квартал „Торино“.

Със сигурност на Мелони няма да й се отдаде да изчезне от радарите, както се случи миналото лято, тъй като заради международната обстановка, на нея почти всеки ден й се налага да коментира нещо. Но със сигурност Мелони успява да съчетае ваканцията с дъщеря си с работата много добре, тъй като никой в последните дни не разбра точно на кои дати тя е била на Цикладите с Джиневра, тъй като Мелони непрестанно участваше във видеоконферентни и телефонни разговори по различни теми и беше на първа линия в коментарите и изявленията относно горещите досиета, каквото е Украйна.

Съчетаването на ролята на премиер с тази на майка обаче все пак може би се е оказало трудно на 6 август. Тогава Мелони е придружила Джиневра на концерта на хиподрума „Ла Маура“ в Милано на южнокорейската дамска кей поп група „Блекпинк“. Мелони и Джиневра гледаха тогава шоуто от специална ВИП ложа, а Мелони беше облечена с розова риза и черни панталони, каквито са цветовете на дамския кей поп квартет от Южна Корея, отбелязва „Фато куодиано“. Тъй като Джиневра била голям фен на групата, Мелони не можела да й откаже удоволствието да я придружи на този концерт, на който присъстваха 50 000 зрители. Но докато италианският премиер и нейната дъщеря се наслаждаваха на кей поп ритмите, Тръмп избра да уведоми Зеленски и група европейски лидери, че планира среща с Путин. Критици на Мелони коментираха, че тя е пропуснала този важен външнополитически момент заради събитие от личен характер. Привърженици на Мелони акцентираха, че тогава в разговора на Тръмп със Зеленки и някои европейски лидери не участваше и Макрон. За разлика от Макрон Мелони обаче проведе още на следващия ден двустранен телефонен разговор с Тръмп и Зеленски, посветен на Украйна, докато Макрон успя да говори само със Зеленски.