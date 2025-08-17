Наркотици за 1,5 милиона евро са конфискувани на летището в Атина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцки митнически служители на международното летище в Атина конфискуваха 500 килограма от наркотика кат, съобщиха властите днес, цитирани от в. "Катимерини".

Кат, наричан още „естествен кокаин“, е психоактивно, пристрастяващо вещество, получено от растението Catha edulis, което се отглежда в Африканския рог, южната част на Арабския полуостров и по източноафриканското крайбрежие, предаде БТА.

Незаконната пратка е била скрита в четири товарни пратки, етикетирани като завеси, чаршафи и платове, преминаващи от Израел към Съединените щати.

По време на произволна проверка във временната зона за съхранение на товари на летището, инспекторите по борба с контрабандата са открили пакетите, съдържащи сушени листа от кат, и са конфискували общо 500 килограма. Конфискуваното количество се оценява на приблизително 1,5 милиона евро.

Това е най-голямото конфискация на кат на летището в Атина до момента. Предишни големи находки включват 458 килограма през декември 2014 г. и 34 килограма през 2022 г.