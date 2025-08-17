ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху: Протестите за прекратяване на войната в Газа укрепват позицията на "Хамас"

Бенямин Нетаняху

Протестите в Израел с искания за прекратяване на войната в ивицата Газа и освобождаване на заложниците чрез преговори укрепват позицията на "Хамас", заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

"Тези, които днес призовават за прекратяване на войната без поражение на "Хамас", не само укрепват позицията на "Хамас" и отдалечават освобождаването на нашите заложници, но и гарантират, че ужасите от 7 октомври 2023 г. ще се повтарят отново и отново и че ще трябва да се борим в една безкрайна война“, заяви Нетаняху по време на среща на правителството.

Хиляди хора излязоха по улиците в Израел, за да поискат споразумение за прекратяване на огъня, което да гарантира освобождаването на заложниците, отвлечени по време на атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. на израелска територия, която предизвика войната в Ивицата Газа, пише БТА.

Демонстранти се събраха на десетки места в цял Израел, включително пред домовете на политици, военни щабове и по основни магистрали, където бяха обстрелвани с водни оръдия заради блокадите на пътища – включително и на една от главните магистрали, свързваща Тел Авив с Йерусалим. Някои ресторанти и театри бяха затворени в знак на солидарност, предаде Асошиейтед прес.

Израелската полиция съобщи, че е арестувала 32 души по време на националната демонстрация.

Бенямин Нетаняху

