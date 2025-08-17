ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд шофьорка с 3,31 промила алкохол в ...

Награда за гръцки лекари, транспортирали пациент от България

Тони Маскръчка

2088
Линейка на Спешна помощ в Гърция.

Гръцки медици получиха награда за осъществен транспорт на техен сънародник от България. За това съобщи в профила си във фейсбук директорът на Спешна помощ на Източна Македония и Тракия Харис Лотис. Екипът получава два дни отпуск.

Според публикацията на Харис Лотис, пациент с гръцка националност със сериозен здравословен проблем е бил незабавно транспортиран от България до Многопрофилната болница в Серес. Пациентът е бил докаран до граничния пункт Кулата-Промахон от български екип и след това е предаден и е бил безопасно транспортиран до болницата в Серес.

"Благодарност към екипа и координационния център за тяхната всеотдайност и незабавна реакция. Два почивни дни от мен както на екипа, така и на дежурните в координационния център", обяви директорът Харис Лотис

