Награда за гръцки лекари, транспортирали пациент от България

Гръцки медици получиха награда за осъществен транспорт на техен сънародник от България. За това съобщи в профила си във фейсбук директорът на Спешна помощ на Източна Македония и Тракия Харис Лотис. Екипът получава два дни отпуск.

Според публикацията на Харис Лотис, пациент с гръцка националност със сериозен здравословен проблем е бил незабавно транспортиран от България до Многопрофилната болница в Серес. Пациентът е бил докаран до граничния пункт Кулата-Промахон от български екип и след това е предаден и е бил безопасно транспортиран до болницата в Серес.

"Благодарност към екипа и координационния център за тяхната всеотдайност и незабавна реакция. Два почивни дни от мен както на екипа, така и на дежурните в координационния център", обяви директорът Харис Лотис



