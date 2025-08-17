ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд шофьорка с 3,31 промила алкохол в ...

Путин обсъди в телефонни разговори резултатите от срещата в Аляска с президентите на Беларус и Казахстан

Владимир Путин КАДЪР: Първи канал

Президентът на Беларус Александър Лукашенко и руският лидер Владимир Путин обсъдиха по телефона руско-американската среща на върха в Аляска, предаде беларуската новинарска агенция БелТА. 

"Президентите на Беларус и Русия обсъдиха ситуацията в региона, като взеха предвид проведените в Аляска преговори. Руският лидер подробно информира беларуския си колега за резултатите от изминалата среща на върха", пише в прессъобщение на беларуското президентство, цитирано от БТА.

Междувременно канцеларията на държавния глава на Казахстан съобщи, че президентът  Казахстан Касъм-Жомарт Токаев е поздравил по телефона руския си колега Путин за срещата в Анкоридж.    

Казахстан Касъм-Жомарт Токаев "поздрави руския си колега за резултатите от срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкоридж. Според него преговорите са допринесли за по-доброто разбиране от американската страна на руската позиция по отношение на Украйна, което ще помогне да се намерят допирни точки по този сложен проблем“, пише в изявлението, цитирано от ТАСС.

