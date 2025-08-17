3 загинали и 8 ранени при масова стрелба в бар в Бруклин (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са загинали, а осем други са ранени след стрелба малко преди 3:30 сутринта в заведението Taste of the City в Crown Heights в Бруклин.

Трима мъже – на 25, 27 години и един с непотвърдена възраст – бяха обявени за мъртви на мястото. Сред ранените са осем души – петима мъже и три жени – на възраст между 27 и 61 години. Всички са откарани в болници с наранявания, които не са животозастрашаващи.

Следователите заявиха, че спор в препълнения клуб е довел до стрелба, в която са участвали няколко въоръжени лица.

Полицията е намерила най-малко 36 гилзи. Никой не е задържан до момента.

Преглеждат се записите от камерите за видеонаблюдение в и около мястото, пише ABC7 New York.

Те са открили огнестрелно оръжие в близост, но все още установява дали то е свързано с инцидента.

През ноември 2024 г. в същия клуб е имало друг инцидент със стрелба, при който няма загинали.