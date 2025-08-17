ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терористи в кухнята: В Газа влиза достатъчно храна...

Украински снайперист постави световен рекорд за убийство от 4000 метра (Видео)

КАДЪР: Ютуб/Kanal13

Снайперист от украинското спецподразделение „Призрак" постави световен рекорд за най-далечното потвърдено убийство от снайперист, като елиминира руски войници от разстояние 4000 метра, пише kyivpost. 

Според Defense Express изстрелът е бил произведен с пушка „Алигатор" от местно производство, калибър 14,5 мм.

Един изстрел е поразил и убил двама руски войници в сектора Покровск, което е било възможно благодарение на обхвата на пушката от местно производство и уменията на снайперистите, с помощта на изкуствен интелект и насочване с дронове.

„Рекордното изстрелване е било извършено на 14 август 2025 г. с помощта на изкуствен интелект под ръководството на комплекс от безпилотни летателни апарати с пушка „Алигатор" с калибър 14,5 мм", написа военният журналист Юри Бутусов, който публикува видео от събитието.

„Куршумът премина през прозореца, зад който стояха окупаторите", добави той. Изстрелът е бил произведен на фона на засилените руски атаки в сектора Покровск, където според някои оценки Москва е разположила около 110 000 войници и е пробила украинските отбранителни линии.

Въпреки това украинската армия заяви в петък, че ситуацията е под контрол.

КАДЪР: Ютуб/Kanal13

