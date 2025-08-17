Додик: Получих обещание от САЩ, че отношението към Босна и Република Сръбска ще се промени

Президентът на босненската Република Сръбска Милорад Додик каза днес, че е получил обещание от американски официални представители, че САЩ ще променят отношението си към Босна и Херцеговина и към официални представители от Република Сръбска, съобщи босненската национална телевизия БХРТ.

"Имаме подкрепата на хора от Америка, които казват: "изчакайте малко, не можете да се отказвате от борбата, всичко през последните 30 години беше погрешно, Америка носи отговорност да промени отношението си". Казвам ви го публично, защото дадените ми обещания са категорични", каза Додик, предаде БТА.

Той допълни, че тези обещания са го подтикнали да сподели вижданията си за актуалната политическа ситуация в Босна и плановете на Република Сръбска. Той подчерта, че светът се променя и "Европа няма лидери, които биха могли да седят на една маса със световните лидери".

По думите му Европейският съюз е "преживял крах", но все още не е "поразена западната структура, която води хибридна война срещу Република Сръбска и сръбския народ, но промените се случват".

Съдът на Босна и Херцеговина осъди в началото на август Додик на една година затвор и забрана да заема политически длъжности на всички равнища за шест години, тъй като подписа указ за обнародване на закони, които върховният представител в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит преди това беше отменил.

След като присъдата влезе в сила, на 6 август Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина взе решение да прекрати мандата на Додик, избран на общите избори през 2022 г., но той отхвърли решението на комисията. Съдът одобри искането на Додик за замяна на едногодишната присъда затвор с парична глоба.

Додик посочи, че Република Сръбска не предвижда произвеждането на предсрочни президентски избори, но парламентът на съставната част ще вземе решение за серия от референдуми.

"Нито едно училище или културен дом няма да могат да се използват за провеждане на избори. Ще променим законите и ще направим така, че участието в такива избори да бъде част от престъплението нарушаване на конституционния ред в Република Сръбска", заяви Додик.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.