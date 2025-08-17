ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терористи в кухнята: В Газа влиза достатъчно храна...

Лос уби участничка в Мис Вселена 2017

Ксения Александрова КАДЪР: Инстаграм

Представителката на Русия в конкурса "Мис Вселена" през 2017 г. Ксения Александрова е починала след тежък пътен инцидент в родината си, става ясно от официално съобщение от нейната модна агенция "Модус Вивендис".

30-годишната Ксения Александрова се е возела на пасажерската седалка в Поршето на съпруга си на 5 юли, когато на пътя внезапно изскача лос. Тялото на животното е пробило предното стъкло и е ударило директно главата на младата жена. Вследствие на тежката травма Александрова изпада в кома. Тя остава в това състояние до 13 август, когато е обявена смъртта ѝ, пише dir

Ксения представя Русия на конкурса "Мис Вселена" през 2017 г. в Лас Вегас, но не успява да се класира сред първите 16 финалистки. Тя и съпругът ѝ са сключили брак само четири месеца преди инцидента.

"Ксения беше светла и талантлива. Тя умееше да вдъхновява, да подкрепя и да дарява с топлина всички около себе си. За нас тя завинаги ще остане символ на красота, доброта и вътрешна сила. Искрено скърбим и поднасяме най-дълбоките си съболезнования на нейното семейство, приятели и на всички, които имаха щастието да я познават", коментираха от модната агенция "Модус Вивендис".

Ксения Александрова КАДЪР: Инстаграм

