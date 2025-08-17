Фон дер Лайен приветства идеята на Тръмп за гаранции за сигурността на Украйна, вдъхновени от НАТО

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат предоставени гаранции за сигурността на Украйна, вдъхновени от НАТО, предаде Франс прес.

"Приветстваме желанието на президента Тръмп да предостави гаранции за сигурността на Украйна, сходни на тези в член пети от договора за НАТО“, подчерта тя на пресконференция в Брюксел, дадена съвместно с украинския президент Володимир Зеленски.

Фон дер Лайен освен това потвърди, че Украйна трябва да може да запази териториалната си цялост, предаде БТА.

Председателката на ЕК заяви, че не може да има предели на украинските въоръжени сили или ограничения върху външната помощ за Украйна, предаде Ройтерс.

"Не може да има ограничения върху украинските въоръжени сили, било то в тяхното сътрудничество с трети страни или в подпомагането им от трети страни“, подчерта тя.

Фон дер Лайен добави, че терминът „прекратяване на огъня“ е по-малко важен от необходимостта да се спрат убийствата.

"Онова, което е от значение, е ефектът. И ефектът трябва да бъде да се спрат убийствата“, подчерта тя.

"Така че не понятието е от значение, а съдържанието му. Важно е да имаме възможно най-скоро тристранна среща между президента на Украйна, на САЩ и на Русия“, подчерта Фон дер Лайен.

На общата пресконференция пък Зеленски заяви, че настоящите фронтови линии трябва са отправна точка за преговорите, предаде Ройтерс.

"Нуждаем се от истински преговори, което означава, че ние можем да започнем оттам, където сега са фронтовите линии“, заяви той и подчерта, че европейските лидери подкрепят тази идея.

Зеленски повтори позицията си, че е необходимо да се установи прекратяване на огъня с цел след това да се договори финално споразумение за мир.

Той каза, че не вижда никакъв знак, който да индикира, че Русия е готова за тристранна среща на върха между него, Тръмп и Путин, предаде Франс прес.