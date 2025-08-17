Най-малко двама души загинаха и над 300 бяха ранени в Западна Индия по време на традиционен фестивал в чест на бог Кришна

Момче на 14-годишна възраст и 32-годишен мъж загинаха, а над 300 души бяха ранени по време на фестивала "Дахи Ханди" в западните индийски градове Мумбай и Тхане, предаде новинарска агенция ПТИ, като се позова на местните власти.

По време на фестивала "Дахи Ханди", който се провежда в чест на раждането на бог Кришна, мъже и жени, разделени на отбори, се изкачват един върху друг, образувайки пирамидална форма, и се надпреварват кой първи ще успее да счупи гърне с масло, окачено високо над земята, предаде БТА.

По първоначални данни починалото 14-годишно момче е посетило празненствата в северната част на Мумбай, но не е взело участие в състезанията, понеже е имало здравословни проблеми. То е загубило съзнание и по-късно е издъхнало в болница.

Другият смъртен случай също регистриран в северната част на индийския мегаполис. Според властите 32-годишният мъж е паднал, докато се е опитвал да завърже гърне за надпреварата.

По последни данни в Мумбаи и Тхане са пострадали общо 318 души, повечето от които са се разминали с леки наранявания. 24 от ранените в Мумбай, сред които и 9-годишно момче, са били хоспитализирани. Ранените в Тхане са 22-ма, като 17 от тях са настанени в болница.