ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терористи в кухнята: В Газа влиза достатъчно храна...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21123493 www.24chasa.bg

Започна заседанието на "Коалицията на желаещите"

1728
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН Снимка: Ройтерс

Започна видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите“ страни да подкрепят Украйна, предаде Франс прес.

В срещата участват лидери на държави поддръжници на Киев, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и други. В дискусиите участват и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на Украйна Володимир Зеленски, които малко преди това проведоха среща и дадоха обща пресконференция, предаде БТА.

Заседанието има за цел да подготви почвата за срещата на европейските лидери и на президента на Украйна Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом утре.

В началото на разговорите днес Макрон призова отново да се запази натискът върху руския президент Путин.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)