Как реагираха водещи словашки политици на срещата между Тръмп и Путин в Аляска?

Американският президент Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се срещнаха тази седмица в щата Аляска, за да се опитат да намерят решение на конфликта в Украйна. Водещи словашки политици коментираха този уикенд срещата, като на тези реакции обръща внимание словашката новинарска агенция ТАСР, пише БТА.

Президентът Петер Пелегрини

Срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин възприемам като важна международна стъпка по пътя към постигането на траен и устойчив мир в Украйна, каза словашкият президент Петер Пелегрини.

„Въпреки че срещата не донесе конкретни резултати, за мен е най-важно, че тя се състоя и че отвори вратите за по-нататъшни преговори, които да бъдат и с прякото участие на Украйна. Атмосферата на взаимно уважение, в която премина срещата, е добра предпоставка разговорите да продължат и да доведат до постигането на най-важната цел, която е прекратяването на войната в Украйна, слагането на край на избиването и на страданията на невинните жертви“, изтъкна Пелегрини.

Премиерът Роберт Фицо

Срещата на американския държавен глава Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин бележи официалната нормализация на отношенията между Съединените щати и Руската федерация, заяви в социалните мрежи словашкият премиер Роберт Фицо.

Фицо изрази мнението си, че не може да се върви напред с обвинения към руското политическо ръководство и със санкции, а с конструктивен диалог.

„Президентите положиха на Аляска началото на един жизненоважен процес. Това е процес, който е също така голям капан за Европейския съюз. Идните дни ще покажат дали големите играчи в Съюза ще подкрепят този процес и ще насочат украинския конфликт към скорошно завършване, или ще продължат с неуспешната европейска стратегия да се опитват да отслабват Русия посредством всякаква, буквално невероятна финансова, политическа и военна помощ“, каза словашкият премиер.

Министър-председателят заяви още, че войната в Украйна си има своите исторически причини и че е необходимо да се говори за гаранции за сигурността както на Украйна, така и на Русия. По думите на Фицо формата и начинът, по който е протекла срещата в Аляска, напълно съответстват на визията на Словакия за суверенна външна политика, ориентирана и в четирите посоки на света.

„Смятам, че ще мога отново да представя тази позиция и в Пекин, на двустранната среща с китайския президент и с други представители на китайската държава, с които ще се срещнем на 3 септември в Китай за тържествата по случай края на Втората световна война“, изрази надеждата си Фицо.

Председателят на парламента Рихард Раши

Председателят на словашкия парламент Рихард Раши окачестви срещата между Тръмп и Путин за важна стъпка към мирно решение на войната в Украйна.

Раши оцени положително и факта, че след срещата с Путин американският президент информира украинския президент Володимир Зеленски и европейските съюзници за начина, по който е преминала.

„Съхраняването на баланса в комуникацията е от ключово значение при търсенето на справедливо и устойчиво решение. Внимателно ще следя по-нататъшното развитие и вярвам, че дипломатически усилия ще се превърнат в конкретни стъпки, насочени към слагане на край на агресия и към възстановяването на трайния мир“, подчерта председателят на парламента.

Външният министър Юрай Бланар

Словашкият външен министър Юрай Бланар охарактеризира срещата в Аляска като първа стъпка към мира и подчерта необходимостта от диалог.

Същевременно, ръководителят на словашката дипломация изтъкна, че всеки, който си е мислел, че срещата в Аляска ще сложи край на конфликта в Украйна, е проявил наивност.

„Всеки, който си е мислел, че една среща ще сложи край на този сложен конфликт в Украйна, смятам, че е проявил голяма наивност. Много е важно обаче да подчертаем (. . .), че процесът започна и че текат обсъждания, защото този конфликт няма военно решение, а само дипломатическо, и че единствено правителството на Доналд Тръмп успява да накара и украинската, и руската страна да седнат на масата. Ние подкрепяме това от самото начало“, заяви Бланар.

Външният министър отбеляза, че фактът, че след срещата Тръмп информира лидерите на Европейския съюз и украинския президент Володимир Зеленски, показва, че американският лидер не изключва Европа от мирния процес.

„Сега е ред на европейските лидери, както и на Словакия, да подкрепим“ мирния процес. „Същевременно, за нас каквито и да било териториални отстъпки биха били също толкова проблематични, освен ако за тях не са се договорили президентът Путин и президентът Зеленски“, каза още Юрай Бланар.

Вътрешният министър и лидер на втората сила в управляващата коалиция Матуш Шутай Ещок

Срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин показа, че се отваря прозорец за прекратяването на войната, каза вътрешният министър и лидер на втората по значение сила в словашкото коалиционно правителство „Глас – социална демокрация“ Матуш Шутай Ещок.

Вътрешният министър изтъкна, че макар че срещата е приключила без споразумение, е добре, че се е състояла.

„И двамата президенти дадоха да се разбере, че войната в Украйна е геополитически въпрос. Затова е важно, че президентите на двете световни суперсили се срещнаха и че срещата премина в добра атмосфера. Срещата изпрати на света важни сигнали“, подчерта Шутай Ещок.

Лидерът на „Глас – социална демокрация“ каза в същото време, че една среща не може да сложи край на войната в Украйна. „Въпреки това винаги е по-добре да се разговаря, да се комуникира и да се води диалог, а не да се водят сражения и да се избиват хора. Именно по тази причина е важно, че срещата в Аляска се състоя“, посочи той.

Позицията на Словашката национална партия – трета сила в управляващата коалиция

Срещата на Доналд Тръмп с Владимир Путин е шанс за мир в Украйна, заяви във връзка със срещата Словашката национална партия (СНС), която е третата сила в управляващата коалиция в Словакия след „Посока – социална демокрация“ на премиера Фицо и „Глас – социална демокрация“, основана от президента Пелегрини.

Според СНС Европа не може да остане изолирана от по-нататъшните дипломатически разговори.

„Идеален би бил формат, в който европейските страни разговарят директно с Русия, за да не бъдат пропуснати източните страни от Съюза, сред които е Словакия“, призова СНС.

Позицията на опозиционното Християндемократическо движение

Проевропейското и консервативно Християндемократическо движение, което е представител на опозиционните сили в Словакия, заяви, че мирът в Украйна трябва да се основава на справедливостта и на гаранциите за сигурност на Украйна.

„Траен и справедлив мир ще постигнем с помощта на гаранции за сигурност и със силно сътрудничество в сферата на сигурността, а не с капитулацията на Украйна“, изтъкна опозиционната сила.

„Насърчаваме защитата на словашките интереси по пътя на сътрудничеството с трансатлантическите партньори в ЕС и НАТО“, каза Християндемократическото движение.

Бившият външен министър и водещ представител на опозиционната „Прогресивна Словакия“ Иван Корчок

Бившият външен министър и водещ представител на либералната и проевропейска опозиционна сила „Прогресивна Словакия“ Иван Корчок заяви, че руският президент Владимир Путин иска да продължи войната в Украйна и из основи да промени ситуацията в сферата на сигурността в Европа. Корчок каза, че известните понастоящем резултати от срещата в Аляска не са довели до скорошно прекратяване на руската агресия.