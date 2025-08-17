Педро Санчес предложи национален пакт за климатичната криза на фона на опостушителните пожари в страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанският министър-председател Педро Санчес посети днес северозападната област Галисия, където се намират едни от най-засегнатите райони от пожарите, бушуващи в страната през последните две седмици, съобщиха Франс прес и ДПА.

На този фон Санчес предложи „национален пакт за климатичната криза“, който да остави настрана „партийните борби и идеологическите въпроси“.

„Правителството на Испания ще започне да работи веднага, за да можем през септември да разполагаме с основите на този национален пакт за смекчаване на климатичната криза и адаптиране към нея“, заяви Педро Санчес и увери, че ще бъде направено всичко възможно – и дори повече – за да могат жертвите на пожарите да се върнат към нормален живот.

Санчес прекъсна лятната си ваканция, за да посети регионите, най-силно засегнати от тежките горски пожари в северозападната част на страната, отбелязва ДПА.

Испанският премиер призова цялата страна да се съсредоточи върху научните доказателства за климатичните промени и да действа, придържайки се към тях. „Отговорът на пожарите, които опустошават Испания, е там“, заяви той.

От септември „пожарите ще бъдат потушени, ще започне възстановяването на всички засегнати райони, но считам, че трябва да проведем и задълбочено обсъждане, да изработим стратегия, която да предвижда по-добър отговор“, заключи той.

През последните две седмици пожарите са унищожили десетки хиляди хектари гори и растителност. Хиляди жители бяха евакуирани, а най-малко трима души загинаха.

От Испанската служба за гражданска защита съобщиха днес, че има 20 пожара с най-висока степен на риск. Ситуацията в страната се влоши от продължителната суша и горещата вълна с температури над 40 градуса по Целзий. Испанската метеорологична служба издаде предупреждения за екстремен риск от пожари в няколко региона в понеделник.

Германски пожарникари се включиха в борбата с огъня в Испания, предаде ДПА. Испания освен това мобилизира още 500 военни, които да помагат в битката с пламъците в страната, предаде Асошиейтед прес.