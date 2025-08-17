Уиткоф: Путин направи отстъпки от исканията си за размяна на територии с Украйна

Руският президент Владимир Путин направи отстъпки по отношение на искането си за размяна на територии с Украйна по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Аляска в петък. Това заяви пратеникът на Доналд Тръмп Стив Уиткоф.

Той отказа да даде подробности, но намекна, че Кремъл вече разглежда размяната на територии по настоящите фронтови линии, а не по административните граници на поне някои от петте региона, които отдавна са в полезрението на Путин.

„Руснаците направиха някои отстъпки по отношение на всичките пет региона", каза Уиткоф пред CNN. И добави, че въпросът ще бъде обсъден с украинския президент Володимир Зеленски по време на посещението му в Овалния кабинет утре.

"Надяваме се, че ще успеем да вземем някои решения на място", каза той.

Уиткоф заяви, че позицията на Русия е промяна в сравнение с предишните преговори, но все още не е достатъчна за пълно мирно споразумение.

"Беше значително. Но това не означава, че е достатъчно. Важното е, че започнахме да виждаме известна умереност в начина, по който те мислят за постигането на окончателно мирно споразумение", подчерта специалният пратеник на Тръмп.

Уиткоф каза още, че руският президент Владимир Путин е съгласен да включи клауза за колективна отбрана на Украйна в бъдещо мирно споразумение.

Специалният пратеник на Тръмп обясни, че клаузата, подобна на споразумението Член 5 на НАТО, според което атака срещу един член е атака срещу всички, е начин да се заобиколи настояването на Русия, че Украйна никога не трябва да се присъедини към НАТО.

"Постигнахме споразумение, че САЩ и други европейски държави могат ефективно да предложат клауза, подобна на член 5, за да покрият гаранцията за сигурност", заяви още той.

"Путин каза, че приемането в НАТО е червен флаг. Това, което обсъждахме, беше да приемем, че това е вярно. Да приемем, че украинците могат да се съгласят с това и да живеят с това и всичко ще зависи от това, с което украинците могат да живеят, но ако приемем, че могат, успяхме да спечелим следната отстъпка, че Съединените щати могат да предложат защита, подобна на тази по член 5", каза той.

Добави още, че значителният напредък, постигнат по време на срещата на върха с руския президент Владимир Путин в петък, е накарал американския президент Доналд Тръмп да се откаже от настояването си за незабавно прекратяване на огъня и вместо това да работи за постигане на по-широко мирното споразумение.

„Постигнахме толкова голям напредък на тази среща по отношение на всички други елементи, необходими за мирното споразумение, че президентът Тръмп се насочи към тази цел", каза Уиткоф.

Уиткоф заяви, че сега има импулс към по-широко мирно споразумение, което отменя необходимостта от незабавно прекратяване на огъня.

„Ние сме решени да се опитаме да постигнем мирното споразумение, което да сложи край на боевете много, много бързо. По-бързо от прекратяване на огъня. Ние преодоляхме всички въпроси, които трябваше да бъдат обсъдени и договорени по време на прекратяването на огъня", каза специалния пратеник на Белия дом.

Според него руснаците са отишли по-далеч от предишните срещи в смекчаването на позициите си.

"За първи път виждаме повече компромиси, отколкото сме наблюдавали в миналото, със сигурност повече, отколкото видяхме при предишната администрация. Това е окуражаващо. Сега трябва да надградим върху това и да постигнем споразумение за украинците", посочи Уиткоф.