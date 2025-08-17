Русия прави фалшиви видеа на военни, които "превземат" територия на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия е създала фалшив видеоклип, в който войски завземат територия в Украйна, с цел да заблуди Доналд Тръмп по време на преговорите, пише "Дейли мейл"

Според украинското разузнаване руските командири принуждават войските да рискуват живота си в самоубийствени мисии за поставяне на знамена. Те изпращат малки групи в селата на фронтовата линия, просто за да издигнат руското знаме, докато дронове заснемат спектакъла.

След това кадри от това се излъчват по телевизията на Кремъл като доказателство за неудържимия напредък на Москва в региона на Донецк, въпреки че селата остават под твърдия контрол на Украйна.

Но цената е опустошителна. Много от мъжете, изпратени на тези инсценирани мисии, никога не се завръщат, тъй като биват застреляни или пленени, докато се опитват да избягат.

„Руската пропаганда активно използва нова тактика за разпространяване на дезинформация, инсценирани завладявания на населени места, за да създаде илюзия за успех на фронта", заяви украинското военно разузнаване.

Според Киев стратегията има за цел да убеди Тръмп, че Русия превзема владенията на украинския президент Володимир Зеленски.

Руският президент Владимир Путин е отчаян да претендира за цялата територия на Донецк в замяна на мирно споразумение, такова, което се смята, че Тръмп подкрепя.

Точно преди важната среща на президента Владимир Путин с американския му колега Доналд Тръмп в Аляска в петък, Русия постигна успехи в региона на Донецк.

Преди срещата на върха в Анкъридж, армията на Москва нанесе удари по индустриалното сърце на Украйна, опитвайки се да превземе конфликтния град Покровск, ключов пътен и железопътен възел в източната част на Донецк, след многократни опити да пробие отбранителната му линия през седмицата.

Докато Путин и Тръмп се готвеха за срещата, сайтът за анализ на бойното поле DeepState съобщи, че Покровск е частично обкръжен.

През последните дни руските сили са превзели селото Яблунивка и селището Александроград - и двете в Донецк.

Украинската армия също съобщи, че руските сили са превзели Попив Яр, югозападно от Добропилля, и Ивано-Даривка, североизточно от Славянск в украинската област Донецк, според Kyiv Independent.