Почина актьорът Терънс Стамп

Терънс Стамп КАДЪР: Екс/@PopCrave

На 87-годишна възраст е починал британският актьор Терънс Стамп. Той е най-известен с ролята си на генерал Зод в „Супермен" и „Супермен II", пише "Скай нюз".

Номинираният за „Оскар" актьор е роден в източната част на Лондон. Участвал е в хитови филми като „Теорема", „Сезон в ада" и „Приключенията на Присила, кралицата на пустинята". 

В изявление семейството му съобщи, че той е починал в неделя сутринта. 

"Той оставя след себе си изключително творчество, както като актьор, така и като писател, което ще продължи да трогва и вдъхновява хората в продължение на години напред", гласи още изявлението.

