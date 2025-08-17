Почина актьорът Терънс Стамп

На 87-годишна възраст е починал британският актьор Терънс Стамп. Той е най-известен с ролята си на генерал Зод в „Супермен" и „Супермен II", пише "Скай нюз".
Номинираният за „Оскар" актьор е роден в източната част на Лондон. Участвал е в хитови филми като „Теорема", „Сезон в ада" и „Приключенията на Присила, кралицата на пустинята".
В изявление семейството му съобщи, че той е починал в неделя сутринта.
"Той оставя след себе си изключително творчество, както като актьор, така и като писател, което ще продължи да трогва и вдъхновява хората в продължение на години напред", гласи още изявлението.