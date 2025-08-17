Почина актьорът Терънс Стамп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 87-годишна възраст е починал британският актьор Терънс Стамп. Той е най-известен с ролята си на генерал Зод в „Супермен" и „Супермен II", пише "Скай нюз".

Номинираният за „Оскар" актьор е роден в източната част на Лондон. Участвал е в хитови филми като „Теорема", „Сезон в ада" и „Приключенията на Присила, кралицата на пустинята". RIP Terence Stamp. pic.twitter.com/sbBFg7aYz1 — Matthew Black (@NoirMJ) August 17, 2025

В изявление семейството му съобщи, че той е починал в неделя сутринта. Terence Stamp, who played Zod in the ‘SUPERMAN’ films, has sadly passed away at the age of 87. pic.twitter.com/HhMIlGljrt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 17, 2025

"Той оставя след себе си изключително творчество, както като актьор, така и като писател, което ще продължи да трогва и вдъхновява хората в продължение на години напред", гласи още изявлението.