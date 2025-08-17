Радослав Шикорски: Приключи "Коалицията на желаещите"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Приключи видеоконферентното заседание на лидерите от "Коалицията на желаещите" и украинския президент Володимир Зеленски, съобщи полският външен министър Радослав Шикорски в социалната мрежа "Екс".

"Приключи срещата на западната "Коалиция на желаещите" за Украйна" преди утрешните преговори във Вашингтон", написа Шикорски. "Аз подчертах, че за да настъпи мир, на натиск трябва да бъде подложен агресорът, а не жертвата", добави полският дипломат, предаде БТА.

Сред участниците в заседанието бяха също и френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други.