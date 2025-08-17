ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Регионалният исторически музей в Пазарджик разпрос...

Радослав Шикорски: Приключи "Коалицията на желаещите"

Полският външен министър Радослав Шикорски СНИМКА: Х/@radeksikorski

Приключи видеоконферентното заседание на лидерите от "Коалицията на желаещите" и украинския президент Володимир Зеленски, съобщи полският външен министър Радослав Шикорски в социалната мрежа "Екс".

"Приключи срещата на западната "Коалиция на желаещите" за Украйна" преди утрешните преговори във Вашингтон", написа Шикорски. "Аз подчертах, че за да настъпи мир, на натиск трябва да бъде подложен агресорът, а не жертвата", добави полският дипломат, предаде БТА.

Сред участниците в заседанието бяха също и френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други. 

