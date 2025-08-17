ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С минута мълчание граждани почетоха паметта на заг...

Турските власти задържаха над 100 нелегални мигранти край Измир

Мигранти СНИМКА: Pixabay

Турските власти са задържали 115 нелегални мигранти и са спасили 25 други при отделни операции край бреговете на западния турски град Измир, съобщи днес "Хюриет дейли нюз".

Мигрантите са били изпратени в областната дирекция за управление на миграцията в Измир след обработка, според изявление на уебсайта на командването на бреговата охрана на Измир, предаде БТА.

Операцията е започнала, след като дрон засича движеща се платноходка край област Урла. Екипи са задържали 115 нелегални мигранти на борда, включително 50 деца. Двама заподозрени са били задържани и по обвинения в контрабанда.

При отделен инцидент край Чешме екипи на бреговата охрана са реагирали, след като са получили информация за група нелегални мигранти на гумена лодка.

Двадесет и пет мигранти, включително осем деца, са били спасени, след като лодката е била избутана обратно в турските териториални води от гръцки представители. Един заподозрян е бил задържан по обвинения в контрабанда.

