Михол Мартин: Украйна има нужда от дългосрочни гаранции за сигурност

Държавните граници не бива да бъдат променяни със сила, заяви министър-председателят на Ирландия Михол Мартин преди утрешната среща в Белия дом между президента на САЩ Доналд Тръмп, от една страна, и президента на Украйна Володимир Зеленски и европейски лидери, от друга, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Мартин участва днес във видеоконферентната среща на така наречената "Коалиция на желаещите" в подкрепа на Украйна. Лидери в ЕС постигнаха единодушие по въпроса, че "ще бъдат приложени наново" санкции и по-мащабни икономически мерки, ако Русия продължи военните си действия в Украйна, предаде БТА.

Ирландският премиер, който няма да пътува за Вашингтон, каза, че е уверил днес Зеленски, че Ирландия "ще запази непоколебимата си подкрепа" за Украйна. Михол посочи и че смята, че Украйна се нуждае от "дългосрочни гаранции за сигурност".

"Приветствах дадената ми възможност да се присъединя към други европейски лидери днес, за да обсъдим развитието на въпроса за края на войната в Украйна", заяви Мартин след края на видеоконферентната среща-

"Имахме много полезна среща с президента Зеленски, който се подготвя за срещата с президента Тръмп утре във Вашингтон". "Приветствам инициативата на президента Тръмп да се преследва целта за край на руската война срещу Украйна. Ирландия, заедно с нашите европейски партньори, продължава да участва в тези усилия, за да се постигне справедлив и траен мир за Украйна", добави ирландският лидер.

Той посочи, че "е от съществено значение Украйна да е пълноправен участник" във всеки разговор, касаещ нейното бъдеще.

Мартин заяви, че е подчертал, че международното право и принципите на независимост, суверенитет и териториална цялост трябва да бъдат зачитани в името на сигурността в региона.