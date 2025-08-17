ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Историческо е решението на САЩ да поискат да предоставят гаранции за сигурността на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства историческото решение на САЩ да поискат да предоставят гаранции за сигурността на Украйна, предаде Франс прес.

"Гаранциите за сигурността като резултат от нашата обща работа трябва да бъдат наистина много практични, да предоставят защита по земя, по въздух и по море и трябва да бъдат разработени с участието на Европа“, написа Зеленски в „Екс“ след видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите“, обединяваща съюзниците на Киев, предаде БТА.

