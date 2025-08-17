ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лидерът на унгарската опозиция настоя Русия да се ...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21125023 www.24chasa.bg

Мелони: Важно е да продължи работата със САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна

1320
Джорджа Мелони

По време на дискусията на "Коалицията на желаещите" беше потвърдено, че е важно да се продължи работата със САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна и за постигане на мир, който да гарантира суверенитета и сигурността на украинската държава. Украйна трябва да бъде включена във всяко решение, свързано с нейното бъдеще, се казва в съобщение, публикувано на сайта на италианското правителство относно участието на италианския премиер Джорджа Мелони в поредното заседание на това обединение от държави, подкрепящи Украйна, предаде АНСА.

Дискусията потвърди също така необходимостта от поддържане на колективния натиск върху Русия и от солидни и надеждни гаранции за сигурност за тази страна, пише БТА.

Джорджа Мелони

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)