Жената от Газа, починала в Италия, е страдала от левкемия, а не от недохранване

Марах Зохри, 20-годишната жена от Газа, за която беше съобщено, че е починала от остро недохранване в Италия, всъщност е починала от левкемия, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

„Италианските власти се свързаха с Израел с молба за евакуация на Марах „заради заболяването ѝ“ и Израел я одобри. Имаше възможност и за по-ранна евакуация (на Марах), тъй като Израел беше предложил няколко възможни дати за прехвърлянето“, написа в „Екс“ Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT), предаде БТА.

„Израел съдейства за медицинското прехвърляне на пациенти, с акцент върху децата, и насърчава страните по целия свят да отправят такива искания, докато „Хамас“ продължава цинично да ги експлоатира за своите изкривени цели“, написа още военната агенция.

COGAT е подразделение на израелските отбранителни сили, което координира гражданските въпроси в Юдея, Самария и Газа.

Към публикацията в „Екс“ беше прикачена и снимка на документ от болницата „Насер“ в Хан Юнис, потвърждаващ заболяването на Зохри.

Зохри пристигна в университетската болница в Пиза късно в сряда и почина в петък. Международни медии съобщиха, че тя е починала от общо недохранване.

В скорошен доклад на COGAT е отбелязано, че контролираните от „Хамас“ здравни власти са предоставили „пристрастни и подвеждащи“ данни за недохранването, като в някои случаи са приписвали причината за смъртта на хора с тежки предшестващи заболявания на глада.

„Хамас“ цинично използва потресаващи изображения и злоупотребява с тях за целите на кампания за повишаване на осведомеността“, заяви COGAT, наричайки докладите „неверни“ и „инструмент за натиск“ с цел международното обществено мнение да се настрои срещу Израел.

Специален доклад на ТПС от юли установи, че по данни на ООН, 85% от помощта, постъпила в ивицата Газа с камиони от 19 май насам, е била открадната. Разследването установи, че комбинацията от хора, възползващи се от спекулата на черния пазар, и инфлацията е направила голяма част от помощта на пазарите в Газа недостъпна за повечето палестинци.

При атаките на „Хамас“ срещу израелски селища в близост до границата с Газа на 7 октомври 2023 г. бяха убити около 1200 души, а 252 израелци и чуждестранни граждани бяха взети за заложници. В анклава все още се държат 50 заложници, като за около 30 от тях се смята, че са мъртви.