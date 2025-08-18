ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски: Хората трябва да бъдат пазени от ка...

Над 25 дрона атакуваха Одеса тази нощ

Светлана Драгнева, БТА

972
Дронове СНИМКА: Getty Images

Над 25 дрона масирано атакуваха украинския черноморски град Одеса и Одески район тази нощ, взривове отекваха в града, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм".

Регионалните власти призоваваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Тревогата бе обявена в 22.56 ч., повече от час продължи атаката от акваторията на Черно море.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Дронове СНИМКА: Getty Images

