Над 40 са в неизвестност след преобръщане на лодка в Нигерия

Нигерийските спасителни служби се опитват да открият повече 40 души, които са в неизвестност след преобръщане на лодка в река в северозападната част на Нигерия, съобщи Националната агенция за извънредни ситуации, цитирана от Франс прес.

Спасителната служба посочи в изявление, че лодката, която е превозвала над 50 пътници към пазар, се е преобърнала вчера сутринта, пише БТА.

"Десетина души са спасени, а над 40 пътници все още са в неизвестност“, уточни агенцията, като посочи, че инцидентът е станал в щата Сокото.

Инцидентите с лодки са често явление в Нигерия поради претоварване и лоша поддръжка, особено по време на дъждовния сезон, когато реките и езерата преливат.

Най-малко 16 селскостопански работници загинаха при подобен инцидент през август миналата година в същия щат Сокото, когато дървена пирога, която ги превозваше през река към оризищата им, се преобърна, припомня АФП.