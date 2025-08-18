ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Съгласни сме с гаранциите за сигурността на Украйна, но ние също имаме нужда от такива

Русия СНИМКА: Пиксабей

Русия е съгласна, че всякакво бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да осигури гаранции за сигурност на Киев, но Москва също се нуждае от надеждни гаранции за своята сигурност, каза днес руският постоянен представител към международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от Ройтерс и БТА. 

"Много от лидерите на държавите от Европейския съюз подчертават, че бъдещото мирно споразумение трябва да осигури надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Русия е съгласна с това. Тя обаче има пълното право да разчита, че също ще получи ефективни гаранции за своята сигурност", каза руският дипломат.

По думите му, Западът прави грешка, като не пристъпва към обсъждане на подобна стъпка по отношение на Русия. Улянов отбеляза, че тези гаранции трябва да бъдат "доста по-надеждни от прословутите обещания" за спирането на разширяването на НАТО на изток.

Русия СНИМКА: Пиксабей

