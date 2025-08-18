ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски: Хората трябва да бъдат пазени от ка...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21125500 www.24chasa.bg

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната почти веднага

1712
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп прикани днес украинския си колега Володимир Зеленски да пристъпи към уреждането на продължаващата три години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Украинският президент Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл" и добави: "Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим [...] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!".

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)