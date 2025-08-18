ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски: Хората трябва да бъдат пазени от ка...

Тръмп и Зеленски ще се срещнат в 20:15 часа българско време

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски ще се състои в днес 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом, посочиха днес в прессъобщение от Белия дом, цитирани от Ройтерс и БТА. 

По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).

Зеленски и европейски лидери заминават днес за Вашингтон, за да представят позицията на Киев, който бе приканен от американския президент да направи отстъпки след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, която не доведе до пробив в усилията за уреждане на войната в Украйна, посочва Франс прес.

