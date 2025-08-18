ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Надявам се споделената сила на САЩ и Европа да принудят Русия да сключи мир

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски заяви при пристигането си във Вашингтон днес, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да а принудят Русия да сключи мирно споразумение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно", написа Зеленски в "Телеграм" след пристигането си във Вашингтон.

"И аз се надявам, че споделената ни сила с Америка и нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир".

