Автобус падна в река в Бенин, един загина, а 44 са в неизвестност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек загина, а 44 са в неизвестност, след като автобус с пътници е паднал в река Уеме в централната част на Бенин миналата нощ, съобщи министерството на вътрешните работи на страната, цитирано от Франс прес.

В публикувано днес изявление, вътрешният министър Аласане Сейду уточнява, че шофьорът на автобуса, който е пътувал от Ломе за Ниамей, "е загубил контрол над превозното средство, след като се е ударил силно в парапета на моста над река Уеме, преди автобусът да потъне на дъното“.

По думите на Сейду, автобусът е превозвал 54 души, жертвата е била откарана в моргата в Сави, най-близкия голям град, а 44 души "все още не са открити".

Девет оцелели са били евакуирани в "стабилно състояние" в болницата в Сави, добави министърът, цитиран от БТА.

Причините за инцидента все още се разследват, а операциите по изваждането на автобуса продължават.

Министърът заяви, че са мобилизирани "всички средства", за да бъдат открити изчезналите.