Най-малко 20 загинали и 134 ранени при пожар в завод в руската Рязанска област

Най-малко 20 души загинаха, а 134 са ранени, след като избухна пожар в предприятие в руската Рязанска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на местните служби за извънредни ситуации, съобщи БТА.

Засега не е ясно каква е причината за пожара, съобщават руските медии.

"Към 7 ч. на 18 август в резултат на извънредна ситуация в Шиловски район са загинали 20 души. Пострадали са 134, от тях 31 пациенти се намират в болници в Рязан и Москва, а 103 пациенти провеждат амбулаторно лечение", се казва в изявление на местните власти, цитирано от ТАСС.