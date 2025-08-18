По около 90 пожара на ден в Косово за последната седмица

Директорът на косовската Агенция за управление на извънредни ситуации Генц Метай съобщи, че през последната седмица в страната са регистрирани средно по 90 пожара на ден, докато в първата седмица на август са регистрирани по около 60, предаде косовското издание "Коха", съобщи БТА.

"Имахме много сериозни пожари в няколко крайградски села, но и в планински райони, където разпространението на огъня беше много бързо, застраши човешки животи и причини сериозни щети, включително опожаряване на къщи", каза Метай в интервю за телевизия "РТК", цитирано от "Коха".

Той посочи, че голяма част от пожарите са резултат от умишлен палеж.

"Потенциалният риск от разпространяващи се пожари е много голям заради високите температури и наличието на сух и лесно възпламеним материал. Въпреки това температурите не са единствената причина, тъй като голяма част от пожарите са резултат от умишлен палеж, като причините често са бизнес дейности или дори фермери, които горят земеделски площи, за да улеснят работата си", отбеляза още Метай.