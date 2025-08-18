Първи парламентарни избори в Миянма след преврата през 2021 г.

Миянма ще произведе първия тур на парламентарните избори на 28 декември, предаде Ройтерс, като се позова на държавната телевизия, съобщи БТА.
Тези избори – първите след преврата през 2021 г. – ще бъдат произведени през декември и януари в няколко тура поради съображения за сигурност, уточниха властите от управляващата хунта.
"Първият тур на демократичните многопартийни общи избори ще започне в неделя, 28 декември 2025 г. – датите за следващите турове ще бъдат обявени по-късно", се казва в изявление на Националната избирателна комисия.
Вотът беше осъден от международните наблюдатели, а опозицията обеща да го бойкотира, припомня Франс прес.