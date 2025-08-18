Първи парламентарни избори в Миянма след преврата през 2021 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Миянма ще произведе първия тур на парламентарните избори на 28 декември, предаде Ройтерс, като се позова на държавната телевизия, съобщи БТА.

Тези избори – първите след преврата през 2021 г. – ще бъдат произведени през декември и януари в няколко тура поради съображения за сигурност, уточниха властите от управляващата хунта.

"Първият тур на демократичните многопартийни общи избори ще започне в неделя, 28 декември 2025 г. – датите за следващите турове ще бъдат обявени по-късно", се казва в изявление на Националната избирателна комисия.

Вотът беше осъден от международните наблюдатели, а опозицията обеща да го бойкотира, припомня Франс прес.