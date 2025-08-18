Съд глоби с $59 млн. авиокомпания за над 1800 уволнени в ковид пандемията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Австралийската авиокомпания "Куонтас еъруейз" (Qantas Airways) бе глобена с 90 милиона австралийски долара (59 милиона щатски долара) за незаконно уволнение на над 1800 наземни служители в началото на пандемията от КОВИД-19, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Санкцията е в допълнение към 120-те милиона австралийски долара (78 милиона американски долара) обезщетение, което най-голямата австралийска авиокомпания вече се е съгласила да изплати на бившите си служители.

Съдията Майкъл Лий от Федералния съд на Австралия постанови, че съкращаването на 1820 работни места на наземни служители и прехвърлянето на дейността им на подизпълнители в края на 2020 г. е "най-голямото и най-значимо нарушение" на съответните австралийски трудови закони в тяхната 120-годишна история.

През декември миналата година "Куонтас еъруейз" се съгласи да изплати 120 милиона австралийски долара (78 милиона американски долара) обезщетение на бивши служители, след като седем съдии от Върховния съд единодушно отхвърлиха жалбата на базираната в Сидни авиокомпания срещу решението, според което възлагането на работните задачи на външни подизпълнители е незаконно.

Синдикатът на транспортните работници (TWU), който заведе дело срещу авиокомпанията, твърди, че авиокомпанията трябва да получи най-голямата възможна глоба - 121 212 000 австралийски долара (78 969 735 американски долара).

Съдия Лий постанови, че минималната глоба за създаване на възпиращ ефект трябва да бъде 90 милиона австралийски долара (59 милиона американски долара), отбелязвайки, че ръководството на авиопревозвача е очаквало да спести 125 милиона австралийски долара (81 милиона американски долара) годишно чрез възлагане на работни задачи на външни подизпълнители.

Лий постави под въпрос искреността на извинението на "Куонтас еъруейз" за незаконното ѝ поведение, отбелязвайки, че авиокомпанията по-късно безуспешно е твърдяла, че не дължи обезщетение на бившите си служители.

"Искрено се извиняваме на всеки един от 1820-те служители от наземното обслужване и на техните семейства, които пострадаха в резултат на това (решение на авиокомпанията)", заяви днес Ванеса Хъдсън, главен изпълнителен директор на "Куонтас еъруейз" и бивш главен финансов директор по време на съкращенията.

"Решението за прехвърляне на дейността на подизпълнители преди пет години, особено през такова несигурно време, причини истински трудности на много от бившия ни екип и техните семейства", допълни тя.

Съдия Лий постанови, че 50 милиона австралийски долара (33 милиона американски долара) от глобата ще бъдат за Синдиката на транспортните работници, тъй като никоя австралийска правителствена агенция не е проявила интерес да разследва "Куонтас еъруейз".

"Ако не беше синдикатът..., нарушението на "Куонтас еъруейз" никога нямаше да бъде разкрито и никога нямаше да бъде подведена под отговорност за незаконното си поведение", заяви федералният съдия.

На по-късна дата ще се проведе изслушване, за да се реши как да бъдат разпределени останалите 40 милиона австралийски долара (26 милиона американски долара) от глобата.

Майкъл Кейн, национален секретар на Синдиката на транспортните работници, който представлява 60 000 членове, заяви, че се чувства удовлетворен от днешното решение, което слага край на петгодишна съдебна битка, която се очакваше авиокомпанията да спечели.

"Куонтас еъруейз" призна, че е действала незаконно по отношение на пътници и служители отговор на икономическите предизвикателства, свързани с пандемията от КОВИД-19.

Миналата година авиопревозвачът се съгласи да изплати 120 милиона австралийски долара (78 милиона американски долара) обезщетение и глоба за продажба на билети за хиляди отменени полети.

Австралийската комисия по конкуренция и потребление (ACCC) осъди авиокомпанията във Федералния съд, твърдейки, че тя е участвала в невярно, подвеждащо или заблуждаващо поведение, като е продала билети за повече от 8000 полета в периода май 2021 г.-юли 2022 г., които вече са били отменени, припомня АП.

"Куонтас еъруейз" заяви, че ще плати глобата, допълва Ройтерс.

"Искрено се извиняваме на всеки един от 1820-те служители по наземно обслужване и на техните семейства", заяви Хъдсън.

Акциите на австралийския авиопревозвач поевтиняха с 0,4 на сто до 11,58 австралийски долара в ранната търговия днес.