Украинският външен министър: Русия продължава да убива цивилни, въпреки усилията за мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският външен министър Андрий Сибига днес заяви, че Русия продължава да убива мирни граждани, въпреки усилията за мир преди срещата между украинския и американския президент, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Русия е убийствена военна машина, която Украйна удържа. И тя трябва да бъде спряна чрез трансатлантически съюз и натиск", написа Сибига в социалната мрежа "Екс" след атаките срещу Харков по-рано тази сутрин.

Жертвите на руското нападение с дронове и балистична ракета достигнаха петима души, сред които две деца, отбеляза Франс прес.

"Петима души са загинали, сред които и момиченце на около година и половина", заяви украинската прокуратура, като уточни, че "най-малко 18 души са ранени".

Украинските противовъздушни сили уточниха, че руските сили през нощта са изстреляли четири ракети и 140 дрона.

Украинските ВВС са свалили 88 дрона, а 25 са поразили цели в шест украински области.