Голям пожар в енергиен обект в Одеса след атака с дронове

Голям пожар избухна в обект на енергийната инфраструктура в резултат на атаката с дронове през нощта срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм", информира БТА.

"Въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана, в предградията на Одеса има последици от удара - пострада обект на горивно-енергийната инфраструктура, както и двуетажна сграда", се казва в съобщението на Кипер.

По информация на областния управител пожарът е бил много силен, а в гасенето му е участвал и противопожарен влак на украинската железница "Укразализница".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.